"يُعاملون مثل الماشية'' .. كاراجر ينتقد فيفا بسبب كأس العالم للأندية!

كاراجر يفتح النار على فيفا بسبب مقترح مونديال الأندية الجديد.

انتقد جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق ومحلل قنوات "سكاي سبورت" كلًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسها جياني إنفانتينو بشأن خطة إطلاق كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقًا في عام 2025، قائلاً إن اللاعبين "يُعاملون مثل الماشية'' بسبب مخاوف من الإرهاق.

كشف إنفانتينو عن المقترحات المثيرة للجدل يوم الجمعة حيث يتطلع الفيفا للتنافس مع دوري أبطال أوروبا في خطوة لن تتناسب بشكل جيد مع الأندية الكبرى في كرة القدم الأوروبية.

وكشف موقع "ديلي ميل" البريطاني عن عدم إطلاع عدد من الفرق الكبرى على الخطط، حيث رفضت الأندية الكبرى الفكرة هذا الأسبوع، كما يعارضها الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح كاراجر أنه لم يكن من المعجبين بالفكرة وانتقد إنفانتينو حيث قال أنه توصل إلى فكرة أخرى "سخيفة" بعد مناقشة إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين مؤخرًا.

وكتب كاراجر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يحتاج اللاعبون إلى الراحة في مرحلة ما، فهم يعاملون مثل الماشية "فيفا" يكره دوري أبطال أوروبا ويُريدون شيئًا مُشابهًا لأنفسهم".

وأتم: "الأندية الأوروبية يجب أن تقاطعها".