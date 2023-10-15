"يُشبه لاعب الرجبي" .. ديشان يُثني على زيدان بطريقة غريبة!

مدرب منتخب فرنسا يتحدث عن "زيزو" المرشح لخلافته

بعد فترة من رفضه الحديث عن زميله السابق زين الدين زيدان، أثنى ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، على المدرب المرشح لخلافته في تدريب الديوك ولكن بطريقة غريبة!

زيدان كاد أن يُخلف ديشان في تدريب المنتخب الفرنسي، عقب كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022، ولكن بعد أن حقق الهدف المنشود بالوصول إلى النهائي، تم تجديد التعاقد معه ليتم تأجيل مسألة تدريب "زيزو" لمنتخب بلاده.

وعكس الفترة الماضية، التي شهدت انزعاج ديشان من حديث الناس معه بشأن زيدان، أثنى مدرب الديوك على زميله السابق، حيث قال خلال حديثه مع صحيفة "لو باريزيان: "أنا لست من محبي المقارنات في نفس الرياضة، مما يجعلني أقل عرضة للمخاطرة هنا".

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وأضاف: "زيدان مثل أنطوان دوبونت، فهو لاعب مبدع وعبقري في لعبة الرجبي، وصبي غير عادي، وأخبرني مدربه فابيان جالتييه عنه بأنه أفضل مدافع لديه، مع أعلى نسبة من التدخلات وهذا أيضًا لا يمكن مقارنته بكرة القدم".

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وعن تتويجه مع منتخب فرنسا بكأس العالم 1998 التي شهدت تألق زيدان بالنهائي بتسجيله هدفين أمام البرازيل، قال ديشان: "لا يمكن تحقيق البطولات دون أن يكون لديك موهبة في جميع المراكز، ولكن هذا لا يكفي، من المفترض أن يكون بعض اللاعبين حاسمين ويخطفوا الأضواء أكثر، وبعد ذلك ستكون القوة الجماعية أكبر من القوة الفردية".