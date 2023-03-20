يُدخن الشيشة .. "ستوري" إنستجرام تفضح جارناتشو!

الشيشة تضع لاعب مانشستر يونايتد في مأزق!

نشر أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد صورة للاحتفال بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وسرعان ما قام بمسحها، لكن يبدو أن الأوان قد فات، حيث قام أحدهم بحفظ الصورة ونشرها من جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مانشستر يونايتد قلب تأخره لفوز رائع ومثير على فولهام بثلاثية مقابل هدف في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وقام الشاب الأرجنتيني بنشر صورة من منزله لصورة شاشة التلفاز التي كان يتابع عليها المباراة حيث يغيب بسبب تعرضه للإصابة، لكن ظهر بجوار الشاشة قطعة بلاستيكية خضراء وكانت هي المشكلة.

حيث اتضح أن تلك القطعة هي "شيشة إلكترونية" وهي أكبر من المسموح به في إنجلترا ويصل مقاسها إلى 3500 وهي أكبر بخمس مرات من الحجم القانوني لذلك هي محظورة.

جارناتشو بعد مسح الصورة الأولى قام بنشر نفس صورة، ولكن هذه المرة مع إزالة "الشيشة".

من غير الواضح ما إذا كانت "الشيشة الإلكترونية" تخص اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أو شخص كان يشاهد المباراة معه، لكنها صورة ستثير قلق إريك تين هاج مدرب يونايتد.