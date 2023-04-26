مدافع آرسنال الأسبق يكشف تفاصيل حادث السرقة التي تعرض لها

عانى المدافع الألماني شكودران موستافي من تجربة مريرة منذ سنة بتعرضه وعائلته لسطو مسلح وسرقة مقتنيات من منزله تفوق المليون يورو.

وتحدث موستافي المتوج بكأس العالم مع ألمانيا في 2014 عن تعرضه لسطو مسلح منذ سنة ولم تتوصل الشرطة إلى الجناة الذين كانوا مجرمين محترفين.

وقال موستافي، مدافع آرسنال الأسبق، الذي يلعب في صفوف ليفانتي بالدرجة الثانية الإسبانية: "كنا وصلنا من رحلة في ألمانيا ونجلس أنا وزوجتي نشاهد التلفاز. سمعنا ضجة فنظرنا في الكاميرات فوجدنا الأطفال نائمين وكل شيء طبيعي؛ لذا ذهبت إليهم لأن الضوضاء كانت من شرفتنا. ذهبت للشباك فرأيت من يحاول تحطيم الزجاج بمطرقة".

وواصل موستافي "صرخت على زوجتي لتتصل بالشرطة. وأسرعت لأطفالي لأنزلهم إلى غرفة الألعاب بينما ضغطت زوجتي على زر الإنذار لكنني وجدت شخصين في طريقي أحدهما هددني بمطرقة ومنعني من إغلاق الباب وأمرني بإطفاء الإنذار لكنني كتبت الكود بشكل خاطئ".

فتح أحد اللصوص باب المطبخ لشخص ثالث ينتظرهما واصطحبوا موستافي وزوجته للطابق العلوي واستجوباهما عن مقتنياتهما الثمينة بل وسألوهما عن الخزينة التي لا يعرف الزوجان كيف عرفوا بشأنها.

ما زالت التحقيقات مفتوحة بعد مرور سنة من الحادث الذي نفذه لصوص محترفون درسوا جيدًا منزل لاعب الكرة.

وبحسب الصحف فإن اللصوص سرقوا أشياء قيمتها مليون و200 ألف يورو مقسمين بين 12 ساعة يصل سعرها إلى 800 ألف يورو و8 حقائب بقيمة 50 ألف يورو وعقد وخاتم قيمتهما 280 ألف يورو بجانب 11 ألفًا كانوا بالمنزل.

ويتزايد استهداف منازل لاعبي كرة القدم بسرقات في الآونة الأخيرة كثيرًا، مع حدوث أغلبها في توقيت المباريات.