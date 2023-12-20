يُحاول إيجاد حلول .. جاياردو يخوض أصعب اختبار له مع الاتحاد

الاتحاد يُواجه الرائد في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي

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يستعد الاتحاد لمواجهة الرائد مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، والتي ستشهد أصعب اختبار يتعرض له المدرب مارسيلو جاياردو منذ توليه منصبه في الفريق.

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الاتحاد تعرض لضربة معنوية كبيرة بخسارته أمام الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية وخروجه خالي الوفاض من البطولة في الوقت الذي كانت جماهيره تُمني النفس بالوصول للمباراة النهائية.

الفريق يرغب بمصالحه جماهيره خلال مواجهة الرائد لكنه يُواجه أزمة كبرى في خط دفاعه تتمثل في عدم وجود أي مدافع جاهز للقاء سوى الشاب سويلم المنهالي، حيث يغيب لويز فيليبي وعمر هوساوي للإصابة وحسن كادش للإيقاف وأحمد حجازي لعدم القيد في القائمة المحلية.

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المدرب الأرجنتيني يُحاول إيجاد حل لتخطي هذا الاختبار والذي قد يُوصف بأنه الأصعب له منذ بدأ مهمته مع العميد، وقد اختار وضع الظهير الأيسر أحمد بامسعود للعب في قلب للدفاع بجانب المنهالي صاحب الـ19 عامًا.

يُشار إلى أن الاتحاد يتواجد خامسًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة وبفارق 19 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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