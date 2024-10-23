"يويفا" يقرر.. مدريد وبرشلونة تتنافسان لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

ليالي الأبطال تنتظر العشاق كل عام..

هذه الأيام، تجري عملية اتخاذ القرار بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 بين أروقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما تستعد أكبر مدينتين في إسبانيا لاستضافة النهائي، بينما يستضيف ملعب سان ماميس هذا العام نهائي الدوري الأوروبي في بلباو.

وفقًا لـصحيفة "ريليفو"، يعد ملعب "الرياض آير متروبوليتانو" في مدريد أحد الملعبين المفضلين إلى جانب الاستاد الأولمبي في باكو بأذربيجان، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد انسحاب سان سيرو في ميلانو، لعدم تمكنه من ضمان الانتهاء من أعمال التجديد في الوقت المناسب.

لن تكون تلك الاستضافة الأولى للملعب الذي يعد معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث شهد متروبوليتانو نهائي نسخة 2019 من ذروة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام أيضًا.

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في الوقت نفسه، تقدم ملعب "كامب نو" في برشلونة بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في العام نفسه، والذي أقيم أيضًا في بلباو في مايو الماضي. لكنهم يواجهون المزيد من المنافسة، مع الملعب الوطني في وارسو البولندية، وملعب وسانت جاكوب بارك في بازل بسويسرا، واستاد ميلينيوم في كارديف بويلز.

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا المقبل في ميونخ على ملعب أليانز أرينا، قبل أن ينتقل إلى بودابست في عام 2026.

وقد أضاف أتلتيكو مدريد مؤخرًا بضع مئات من المقاعد إلى متروبوليتانو، لتصبح القدرة الاستيعابية 70.000 متفرج بزيادة طفيفة عن 68.700 مقعدًا في باكو.

بينما يهدف رئيس برشلونة جوان لابورتا إلى فتح ملعب كامب نو بالكامل بحلول عام 2027، والذي ستبلغ سعته القصوى آنذاك 105 آلاف متفرج.