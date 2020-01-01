يويفا يعلن المرشحين لجائزتي أفضل لاعب ومدرب في أوروبا

حضور مميز من بايرن ميونخ في الترشيحات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2020، وسط غياب واضح للفرق الإسبانية.

بايرن ميونخ حصل على دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على باريس سان جيرمان في النهائي، بينما حصد إشبيلية الدوري الأوروبي على حساب إنتر.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يأتي على رأس المرشحين للجائزة، ومعه مانويل نوير حارس بايرن الذي تألق طوال الموسم.

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وأما المرشح الثالث فهو النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، الذي ظهر بمستويات مبهرة في دوري أبطال أوروبا وبمختلف البطولات مع مانشستر سيتي.

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب، فجاء هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، ومعه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والذي قاد الريدز للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة.

وينضم لهما المدرب الشاب يوليان ناجلسمان، بعد الطفرة الكبيرة التي قام بها مع لايبزيج، وقيادته الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

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وأكد الاتحاد الأوروبي، أن الإعلان عن الفائزين بالجوائز، سيتم من خلال الحفل السنوي له يوم 1 أكتوبر القادم.