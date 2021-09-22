"يويفا" يعارض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر بيانًا رسميًا عارض خلاله فكرة إقامة المونديال كل عامين.

في مايو 2021، وخلال الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، كلف "فيفا" بإجراء دراسة حول جدوى إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

واليوم، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن كلمة "جدوى" تشمل جميع الآثار والعواقب والقضايا المتعلقة بفكرة إقامة المونديال كل عامين.

ماذا جاء في بيان "يويفا" حول إقامة المونديال كل عامين؟

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "أثناء انتظار معرفة النتائج التفصيلية للدراسة التي كلف بها مؤتمر "فيفا" والتي يجب أن تغطي جميع المجالات المختلفة، يقر "يويفا" بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قدم اقتراحًا يتضمن مضاعفة نهائيات كأس العالم اعتبارًا من عام 2028، بالإضافة إلى البطولات القارية بداية من عام 2025".

وأضاف: "يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع إعادة هيكلة هائلة للتواريخ المحفوظة بواسطة تقويم المباريات الدولية للمباريات التي تلعبها بانتظام جميع الاتحاد الأعضاء الـ211 في فيفا".

وتابع البيان: "نحن ممتنون للاهتمام الموجهة لبطولة أمم أوروبا، وتكرارها بشكل مضاعف، لكننا نفضل معالجة هذه المسألة الحساسة بنهج شامل".

وأكمل: "يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخيبة أمل من المنهجية المعتمدة، والتي أدت حتى الآن إلى توصيل مشاريع إصلاح جذرية والترويج لها بشكل علني قبل منحها، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الآخرين، فرصة المشاركة في أي اجتماع استشاري".

ما هي المخاطر التي يراها "يويفا" في خطة إقامة المونديال كل عامين؟

وفي بيانه، عدد "يويفا" المخاطر التي يراها حقيقية، والمرتبطة بخطة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وقال "يويفا" عن ذلك: "التقليل من قيمة حدث كرة القدم العالمي الأول، والذي يمنحه حدوثه كل أربع سنوات سحرًا اعتادت عليه أجيال من المشجعين".

وأضاف: "تضاؤل الفرص الرياضية للمنتخبات الأضعف من خلال استبدال المباريات العادية بالبطولات، والخطر على الاستدامة بالنسبة إلى اللاعبين، الذين يجبرون على المشاركة في مسابقات صيفية عالية الكثافة كل عام، بدلًا من فترات الاستجمام الأطول في سنوات بديلة".

وتابع: "هذه ليست سوى بعض المخاوف الجادة التي يثيرها اقتراح فيفا للوهلة الأولى، ولا يمكن تبديدها ببساطة بشعارات ترويجية لا أساس لها من الصحة حول الفوائد المفترضة لتكرار البطولات بهذا الشكل".

ما هي رؤية "يويفا" حول الاقتراح؟

وأشار "يويفا": "يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مستقبل التقويم الدولي يجب أن يكون موضوعًا للتشاور الحقيقي والتبادل بين فيفا والاتحاد القارية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في المسابقات".

وأضاف: "مع بدء المناقشات المفتوحة حول المشكلات المتصورة والنظر في مجموعة الحلول التي ستكون قد تم تحديدها أثناء المناقشة، مع مراعاة مصلحة اللعبة، ووجهة النظر المشروعة للأطراف المختلفة".

وتابع: "في هذه المرحلة، فإن احترام عملية التشاور مع أصحاب المصلحة، والتي يجب أن تكون غير منحازة، من شأنه أن يقترح الامتناع عن الحملات الترويجية من جانب واحد، والتي لم يُمنح أي شخص إمكانية رؤيتها بالتفصيل".

وجاء في ختام بيان "يويفا" بشأن إقامة كأس العالم كل عامين: "في 14 سبتمبر، طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأعضاء فيه البالغ عددها 55 اتحادًا من فيفا تنظيم اجتماع خاص معهم للتعبير عن مخاوفهم بشأن تأثير مثل هذه الخطط، لم يتلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأعضاء فيه البالغ عددها 55 حتى الآن ردًا من فيفا على هذا الطلب".

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