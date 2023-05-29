"يويفا" يضع ثلاثة سيناريوهات لمعاقبة برشلونة .. والثاني الأخطر!

المتاعب تلاحق برشلونة والقلق يحاصر جمهوره في كل مكان

يترقب جمهور وإدارة برشلونة الأسابيع المقبلة بقلق كبير، ليس بسبب ليونيل ميسي وإمكانية عودة للنادي بل لأن من المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن برشلونة وأزمة إنريكيز نجريرا.

ويترقب جمهور برشلونة عودة هدافهم التاريخي ليونيل ميسي إلى الفريق وضبط ميزانية النادي لتلائم هذه العودة، وعلى جهة مقابلة فإن يويفا سيصدر قراره بشأن التحقيقات التي يجريها عن أزمة مدفوعات نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، إنريكيز نجريرا على مدار سنوات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يواجه ثلاثة سيناريوهات منها إغلاق القضية دون عقوبات على النادي الكتالوني.

بعض السيناريوهات المقلقة موجود أكثرها خطورة استبعاد برشلونة بطل الدوري الإسباني مؤقتًا من دوري الأبطال الموسم المقبل وفقًا للمادة 4.2 من لوائح البطولة وكذلك 50 والتي تقضي بعقوبة من أتى بفعل أضر أو كان له تأثير على نتائج المباريات سواء محليًا أو قاريًا وسيعاقب النادي بالحرمان لمدة موسم واحد من مسابقات يويفا.

إن تعرض برشلونة لهذا القرار فيمكنه الاستئناف أمام لجنة الاستئناف في يويفا كما له الحق لاحقًا في الاستعانة بمحكمة التحكيم الرياضي للفصل في النزاع.

أما السيناريو الثالث فلن تكون عواقبه فورية ففتح لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الأوروبي لتحقيق استثنائي لن تكون عقوبته سريعة بل ستكون ربما صدى لما يحدث داخل محاكم إسبانيا بشأن قرارها حول نفس القضية وهو ما قد يتأخر.