"يويفا" يبتعد عن المتهم بالانحياز لإسبانيا ويعلن اسم حكم نهائي اليورو

فأل حسن لأبناء دي لافوينتي أمام إنجلترا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسم الحكم المكلف بإدارة مباراة نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بين إسبانيا وإنجلترا.

ويضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع إسبانيا، الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأسند "اليويفا" مهمة إدارة المباراة للفرنسي فرانسوا ليتكسير، البالغ من العمر 35 عامًا، حيث ينال هذا الشرف بعدما ودع منتخب بلاده البطولة من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا.

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وأصبح فرانسوا حكمًا دوليًا منذ عام 2017 وقد أدار بالفعل 65 مباراة رسمية خلال منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسيرته.

وأسندت إلى الحكم الفرنسي، مهمة إدارة 3 مباريات في النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا، وهي (إسبانيا ضد جورجيا)، (الدنمارك ضد صربيا) و(كرواتيا ضد ألبانيا)، وعمل كحكم رابع في المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا في ميونخ.

وفي الموسم الماضي، أدار ليكسييه 10 مباريات دولية، وكان الحكم الرابع لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي، وكان أيضًا حكمًا لمباراة كأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية.

وبذلك ينهي الاتحاد الأوروبي الجدل حول حوية حكم المباراة، بعد استبعاد الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي تحوم حوله الشكوك بشأن محاباة الإسبان وتحديدًا نادي ريال مدريد.

ويعتبر البولندي هو بطل موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، على رأسها إلغاء هدف مؤثر للفريق الألماني، وتم اتهامه وقتها بالانحياز للعملاق المدريدي.