"نتحدث بالأدلة والأرقام" .. يويفا يرفض الاتهامات بزيادة الحمل على اللاعبين ويكشف عن تغيير جديد في سبتمبر 2026

النقاش والجدل حول روزنامة كرة القدم الجديدة لا يتوقف بل يزداد حدة

يزداد يوميًا حدة النقاش والجدال بين الأطراف المعنية حول قضية زيادة عدد المباريات سنويًا جراء التغيير المستمر في نظام المسابقات سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، وقد وصل الأمر لتهديد بعض اللاعبين بالإضراب لعدم تحملهم التواجد لمزيد من الدقائق على أرض الملعب.

القضية انفجرت مع التغيير الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على دوري أبطال أوروبا، وكذلك الذي أحدثه الاتحاد الدولي على كأس العالم للأندية، بجانب ما حدث من استحداث مسابقات جديدة خلال السنوات الأخيرة مثل دوري المؤتمر الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية.

جيورجيو ماركيتي، السكرتير العام ليويفا، رفض تمامًا خلال مقابلة صحفية اتهامات اللاعبين بزيادة الحمل البدني عليهم، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات تثبت ذلك، موضحًا "الروزنامة واحدة من المشاكل المعقدة في وقتنا الحالي، علينا التحلي بالمنطق والأرقام والمعلومات وليس الحديث العاطفي عند معالجة تلك القضية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "هناك المزيد من المباريات بالتأكيد، لكن هناك في المقابل ازدياد واضح في عدد اللاعبين المتواجدين في قوائم الأندية. البيانات والأرقام تُظهر أن عدد المباريات الذي ازداد كثيرًا في السنوات الـ30 الماضية، يُواجهه حقيقة أخرى هي أن عدد دقائق اللعب للاعبين ثابتة تقريبًا".

"خلال موسم 2023-2024، اللاعبون الـ11 الأكثر لعبًا في كل فريق لعبوا 70% من دقائق اللعب المتاحة فقط، المداورة بين اللاعبين تنمو بشكل هائل وما نلحظه أن عدد اللاعبين المستخدمين في الأندية يزداد موسمًا بعد الآخر".

ماركيتي أتم حديثه لإذاعة "

Radio Anch'io Lo Sport" بالإشارة إلى أن تغييرًا جديدًا على الروزنامة سيحدث بواسطة فيفا في سبتمبر القادم، حيث سيتم دمج التوقف الدولي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في توقف واحد أكبر، وهو ما سيُقلل من رحلات طيران اللاعبين وإجهادهم.