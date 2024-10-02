"يويفا مافيا!".. لافتة بوروسيا دورتموند قد تكلفه غاليًا في دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحت النار مجددًا

استمتعت جماهير بوروسيا دورتموند برؤية فريقها يكتسح سيلتيك الاسكتلندي بسباعية كاملة في دوري أبطال أوروبا ويتصدر جدول مرحلة الدوري إلى الآن.

وفي نشوة الاستمتاع، رفعت جماهير بوروسيا دورتموند لافتة بمعان قوية حملت عبارة أساسية هي: "يويفا مافيا" في إشارة إلى عدم الرضا عن الهيكل الإداري للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كانت هناك جمل أخرى في المدرجات مثل: "أنتم لا تهتمون باللعبة بل بالمال".. و"لا بد من استعادة اللعبة" وغير ذلك من الرسائل الواضحة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن هذه اللافتات بالأخص لافتة "يويفا مافيا" قد تعرض جماهير بوروسيا دورتموند والنادي الألماني لعقوبات، كونها تندرج تحت بند لوائح "يويفا".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات على الأندية لاستخدامها كلمة "مافيا" لأنها تعتبرها استفزازية ومهينة.

وقبل عامين، تم تغريم أولمبيك مارسيليا بسبب عرض لافتة مماثلة، ومن الممكن أن تكون هناك عقوبة مماثلة في الطريق لبوروسيا دورتموند.