فيديو | يقصد يونس محمود؟ .. احتفال غير متوقع من عبد الله الحمدان والعويس بعد الفوز على العراق!

شاهد ما فعله نجوم الأخضر بعد الانتصار

احتفل عبد الله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي بطريقة غير متوقعة، بعد هدفيه في مرمى العراق، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، على ملعب جابر الأحمد بالكويت.

وحقق الأخضر الفوز على نظيره أسود الرافدين بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، بالجولة الثالثة والأخيرة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة خليجي 26 المقامة بالكويت حاليًا.

وبعدما سجل الحمدان الهدف الثالث للأخضر والثاني الشخصي له في مرمى العراق، قام بالإشارة إلى شعار المنتخب السعودي، ومن ثم أشار إلى فمه ليخرس خل من هاجم الصقور.

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كما قام محمد العويس حارس مرمى الأخضر، بالإشارة إلى قص اللسان، للرد على من هاجم المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.

وربط البعض بين تلك الاحتفالات، وتصريحات يونس محمود أسطورة الكرة العراقية، ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي قلل فيها من إمكانية تتويج الأخضر بلقب خليجي 26، ليبتسم بسخرية ويقول: "جميع المنتخبات ترى نفسها قادرة على التتويج باللقب".