يونايتد يودع وتشيلسي ينجو من فخ أستون فيلا في كأس الرابطة

نتائج مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين التي أقيمت مساء الأربعاء.

ودع مانشستر يونايتد منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين من الدور الثالث، بعد خسارة مفاجئة أمام أستون فيلا بهدف دون رد.

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بدأ بتشكيل يغلب عليه اللاعبين البدلاء، ولم يتمكنوا من منح "الشياطين الحمر" التأهل إلى الدور الرابع.

هدف المباراة الوحيد سجله الأرجنتيني مانويل لانزيني في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، ورغم السيطرة المطلقة من مانشستر يونايتد، إلا أن النتيجة لم تتغير، ليودع "الشياطين الحمر" المسابقة مبكرًا.

وفي مباراة أخرى، نجا تشيلسي من فخ أستون فيلا، بعدما تمكن من العبور إلى الدور الرابع بالفوز بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح.

الفريقان احتكما إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1-1.

تشيلسي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 54 عن طريق الألماني تيمو فيرنر، لكن كاميرون أرتشر عدل النتيجة لصالح أستون فيلا في الدقيقة 64.

كيبا أريثابالاجا حارس تشيلسي كان النجم في ركلات الترجيح، بعدما تمكن من التصدي لركلتين من لاعبي أستون فيلا، منحا "البلوز" التأهل.

آرسنال بدور تأهل هو الآخر إلى الدور الرابع، بفوز عريض على ويمبلدون بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

وسيطر آرسنال بشكل كامل على المباراة، وتمكن ألكساندر لاكازيت من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، وأضيف سميث رو الهدف الثاني في الدقيقة 77، واختتم نيكيتاه أهداف اللقاء في الدقيقة 80.

كما تأهل توتنهام إلى الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بعد الفوز على وولفرهامبتون بركلات الترجيح.

فيما تمكن ليستر سيتي من تخطي عقبة ميلوول بنتيجة 2-0، ليحجز هو الآخر مقعده في الدور الرابع من البطولة.