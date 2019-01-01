يوم نيمار الأول في باريس.. 3 ساعات من الاجتماع مع المدير الرياضي ليوناردو

كواليس اجتماع نيمار مع ليوناردو بشأن القاد مع باريس سان جيرمان ومفاوضات برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انتهى في اللحظات الحالية الاجتماع الأول بين نيمار والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان بد وصول النجم البرازيلي إلى مقر التدريبات.

وعاد نيمار اليوم الخامس عشر من يوليو إلى معسكر الفريق الباريسي حسب الاتفاق المبرم بينه وبين الإدارة من قبل.

وتشير التقارير الأولية إلى أن المزاج السائد في الاجتماع كان جليديًا، وأنه لم يؤدِ إلى حسم أي من الأشياء التي كان ينتظر حسمها خلاله.

وغادر نيمار دون المشاركة في تدريبات اليوم والتي أشرف عليها المدرب توماس توخيل، حيث انتهى من الاجتماع الطويل مع ليوناردو وغادر مقر التدريبات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

ومن غير المتوقع أن يشارك نيمار في المباراة الأولى التحضيرية للموسم الجديد غدًا الثلاثاء، حيث أنه لم يخضع بعد للفحص الطبي السنوي.

ووفقًا للنادي كان من المفترض أن يعود نيمار في الثامن من يوليو، لذلك فقد فتحت إدارة نادي العاصمة الفرنسية تحقيقًا في حق النجم البرازيلي باعتباره متمردًا.

اتهامات التمرد تلك رفضها والده، حيث أكد أن نيمار قد استأذن الإدارة لكي يعود إلى التدريبات في الخامس عشر من يوليو بعد إصابته التي أبعدته عن كوبا أمريكا.

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يذكر أن نيمار كان قد لمح أكثر من مرة في الأيام الأخيرة إلى رغبته الصريحة في مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة مرة أخرى.