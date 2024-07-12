يوم برايم في أمازون الإمارات .. متى يبدأ وأبرز العروض المبكرة

تعرف على موعد يوم برايم والفترة وأبرز العروض المبكرة التي يمكن الحصول عليها

مع أمازون برايم، ستحصل على خصم إضافي 20% على منتجات مختارة!

عروض تبدأ بـ 399 درهم فقط على تشكيلة واسعة من أحدث الهواتف من أشهر الماركات العالمية.

لا تنتظر أكثر، واستمتع بخصومات هائلة تصل إلى 40% على الهواتف المحمولة في يوم أمازون برايم!

استمتع بخصومات هائلة تصل إلى 60% على مستلزمات التجميل والعناية الشخصية في يوم أمازون برايم!

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 درهم فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

مع أمازون برايم، ستحصل على خصم إضافي 20% على منتجات مختارة!

عروض تبدأ بـ 399 درهم فقط على تشكيلة واسعة من أحدث الهواتف من أشهر الماركات العالمية.

لا تنتظر أكثر، واستمتع بخصومات هائلة تصل إلى 40% على الهواتف المحمولة في يوم أمازون برايم!

استمتع بخصومات هائلة تصل إلى 60% على مستلزمات التجميل والعناية الشخصية في يوم أمازون برايم!

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 درهم فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

مع أمازون برايم، ستحصل على خصم إضافي 20% على منتجات مختارة!

عروض تبدأ بـ 399 درهم فقط على تشكيلة واسعة من أحدث الهواتف من أشهر الماركات العالمية.

لا تنتظر أكثر، واستمتع بخصومات هائلة تصل إلى 40% على الهواتف المحمولة في يوم أمازون برايم!

استمتع بخصومات هائلة تصل إلى 60% على مستلزمات التجميل والعناية الشخصية في يوم أمازون برايم!

استمتع بعروض مذهلة على الملابس تبدأ من 19 درهم فقط، تشمل تشكيلة واسعة من الأزياء للرجال والنساء والأطفال.

هل تبحث عن شراء منتجاتك المفضلة بأفضل العروض وأقل الأسعار؟ إذن أنت في المكان الصحيح، لذا فاستعد لـ "يوم برايم" من أمازون الإمارات الذي يأتي بخصومات لن تجدها في مكانٍ آخر.

وتشمل هذه العروض خصومات كبيرة تصل إلى 75% على المستلزمات اليومية والتجميل وأيضاً على الموبيلات والإلكترونيات والأجهزة والألعاب ومستلزمات المنزل والأزياء.

وبجانب هذه المزايا، ستحصل أيضاً على فرصة للحصول على "برايم فيديو" الذي يضم باقة من أفضل الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز وتوصيل مجاني لمنتجاتك المفضلة في أسرع وقت.

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ما هو يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟

يوم برايم هو حدث سنوي حصري لأعضاء أمازون برايم فقط يقدم أفضل المنتجات والماركات العالمية بأفضل العروض وأقل الأسعار.

وبدأ هذا الحدث المميز في 15 من شهر يوليو عام 2015 احتفالاً بعملاء برايم في عيد ميلان أمازون العشرين.

إذن، أنت أمام حدث يمنحك فرصة اقتناء منتجاتك التي تحلم بها بأسعار لن تجدها في أي مكان آخر سوى في أمازون الإمارات.

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متى يبدأ وينتهي يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟

تبدأ عروض يوم برايم أمازون 16 من شهر يوليو الجاري -يوم الاثنين- وسينتهي في 21 من نفس الشهر.

وطوال تلك الفترة، سيقوم موقعكم الأفضل "أمازون الإمارات" في يوم برايم بمنحك الفرصة لك وحدك في اقتناء أفضل المنتجات بخصومات مميزة تصل إلى 75%.

أنت متحمس؟ إذن سارع واشترك في أمازون برايم الإمارات "من هنا" واستمتع بمزايا "يوم برايم"، بجانب الكثير من المزايا الأخرى.

ويمنحك أمازون الإمارات الفرصة للاشتراك في "برايم" لمدة 3 أشهر بخصم 50% "8 درهم في الشهر"، وبعدها ستكون تكلفة الاشتراك في الشهر "16 درهم".

الحدث الموقع الفترة يوم برايم 2024 أمازون الإمارات 16 يوليو - 21 يوليو

كيفية الاشتراك في أمازون برايم الإمارات؟

قم أولاً بزيارة موقع أمازون الإمارات "من هنا"، ثم الانتقال إلى صفحة أمازون برايم.

اضغط على "اشترك الآن"، وقم باتباع الخطوات للتسجيل.

وبعد إتمام عملية الاشتراك، سيكون لديك الفرصة للاستمتاع بكافة المزايا الخاصة بأمازون برايم التي لا تنتهي، وتتضمن:

توصيل مجاني وسريع، احصل على توصيل مجاني في نفس اليوم، بالإضافة إلى شحن دولي مجاني من أمريكا وبريطانيا وألمانيا بدون حد أدنى للطلبات.

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برايم فيديو، مشاهدة حصرية لأحدث الأفلام والمسلسلات الأصلية من برايم، بجانب العديد من الأفلام الحائزة على جوائز عالمية.

10% خصومات على الخدمات المنزلية، خدمات التركيب والتجميع، وأيضاً خصم 10% على خطة الحماية الخاصة بك من خلال تمديد الضمان والحوادث العرضية.

ألعاب الفيديو من برايم، حيث تتضمن ألعاب مجانية، واشتراك مجاني في قناتي تويتش والمزيد.

عروض حصرية لأعضاء برايم، عروض حصرية على منتجاتك المفضلة، وتسويق مبكر وحصري لعروض الجمعة البيضاء ويوم برايم.

أبرز العروض المبكرة في يوم برايم على أمازون الإمارات

خصومات حتى 50% على الموبايلات والإلكترونيات مع توفير خدمة "TABBY" للتقسيط بدون فوائد على جميع المنتجات

خصومات حتى 60% على المستلزمات اليومية والتجميل

خصومات حتى 75% على عروض الأزياء

خصومات حتى 70% على الأجهزة المنزلية والألعاب والمزيد

خصومات حتى 60% من "amazon fresh"

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اشترك الآن في برايم أمازون الإمارات، وكن أول المستفيدين بعروض "يوم برايم".