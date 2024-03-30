في يوم العودة لمدريد .. مبابي يوجه رسالة خاصة لـ"الملك" راموس

النجم الفرنسي يتذكر زميله السابق برسالة

يوم 30 مارس يمثل مناسبة خاصة للمدافع المخضرم سيرخيو راموس، وهو عيد ميلاده، حيث يحتفل نجم إشبيلية ببلوغه 38 سنة وسط احتفاء من الأصدقاء.

وما يجعل هذا اليوم أكثر تميزًا بالنسبة لراموس، هو عودته إلى منزله، العاصمة الإسبانية مدريد، لخوض مباراة جديدة في الدوري الإسباني مع إشبيلية أمام خيتافي.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أراد توجيه رسالة خاصة إلى نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق بخصوص هذه المناسبة، عبر قصة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر مبابي صورة تجمعه براموس خلال فترته في باريس قبل عودته لإشبيلية، واستخدم تاج الملك في رسالة قال خلالها:"عيد ميلاد سعيد يا أخي، أتمنى لك الأفضل دائمًا، أفتقدك".

وتأتي هذه الرسالة في ظل التكهنات المحيطة باقتراب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد قراره بالرحيل نهائيًا عن باريس في الصيف.

يذكر أن راموس رحل عن ريال مدريد في 2021 وانضم لباريس في صفقة انتقال حر ليلعب بجوار مبابي، قبل أن يعود مرة أخرى لإسبانيا من أجل الانضمام لإشبيلية الذي يقدم معه مستويات مميزة خلال هذا الموسم.