الرئيس الموقوف يعيش في كابوس محقق

يستعد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف، للمثول أمام المحكمة للرد على اتهامه بالاعتداء الجنسي والإكراه على اللاعبة جيني هيرموسو.

الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق أن أمر بإيقاف روبياليس من منصبه لمدة 90 يومًا، بعد قيامه بتقبيل هيرموسو على منصة تتويج إسبانيا كبطلة لكأس العالم للسيدات 2023 عقب الفوز على إنجلترا 1/0 في المباراة النهائية.

ونشرت الصحف الإسبانية نص استدعاء روبياليس للمحكمة وجاء فيه:"تم الاتفاق على الاستماع إلى شهادة لويس روبياليس بيجار كمشتبه به يوم الجمعة المقبلة 15 سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهرًا أمام محكمة التحقيق المركزية".

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وكان روبياليس قد رد على الاتهامات الموجهة إليه بأن القبلة كانت بالتراضي ولا يوجد أي صحة لتهمة الاعتداء الجنسي على جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا الحاصل على مونديال السيدات.

ورغم مزاعم صاحب الـ46 سنة خرجت اللاعب للاعتراض على ذلك وأصرت على تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضده من أجل محاكمته.

يذكر أن روبياليس تعرض لهجوم عنيف داخل إسبانيا، حيث تعهد 80 لاعبًا من البلاد بمقاطعة المنتخب الوطني في حالة استمراره بمنصبه، كما استقال غالبية الجهاز الفني لمنتخب السيدات وتمت إقالة المدرب خورخي فيلدا من قبل الرئيس الجديد بيدرو روكا.