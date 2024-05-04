"يومًا ما سأحكي لأبنائي عنه".. كارباخال ومشجع مدريدي يكيلان المدح لكروس!

الألماني يقدم لوحات فنية في متوسط ميدان الملكي..

يثمن كل المنتمين لريال مدريد كل ما يفعله لاعب الوسط الألماني الأنيق توني كروس والذي قدم لوحة لا تنسى بتمريرته الرائعة لفينيسيوس جونيور وسجل منها البرازيلي أول أهداف ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لحساب ذهاب نصف النهائي.

أحد المشجعين كتب عبر "إنستجرام آي جي" مع نشر صورة لكروس: "يومًا ما سأحكي لأبنائي أنني شاهدت توني كروس".

جملة قد تكون شائعة بالنسبة لمشجع كرة قدم، لكن التذييل بواسطة نجم حالي لريال مدريد يملك قيمة كبيرة دون أدنى شك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فهذا ما فعله داني كارباخال زميل توني كروس، حين أعاد التعليق على ما قاله المشجع مؤكدًا: "ويومًا ما سأحكي لهم أنني لعبت معه!".

ولعب كارباخال رفقة كروس في النادي الملكي بدءًا من موسم 2014-2015، أي أنهما يتشاركان ألوان الملكي منذ 9 مواسم.