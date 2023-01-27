يوميات ألفيش في الزنزانة 126.. يحبه السجناء ويوقع لهم "الأوتوجرافات"

موقف لم يكن عشاق البرازيلي يتخيلون أبدًا أن يتعرض له

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض الكواليس التي يمر بها البرازيلي داني ألفيش في السجن الذي يتعرض فيه لعقوبة الحبس دون كفالة بسبب اعتداء جنسي مزعوم، لحين البت النهائي في نتائج التحقيقات.

شبكة "تيليكنيكو" الإسبانية أشارت إلى أن نجم برشلونة والبرازيل سابقًا حظي بمعاملة جيدة من السجناء، ولم يطلق عليه أحد لفظة "مغتصب" ولو على سبيل المزاح حتى لا تجرح مشاعره، رغم أنهم معتادون على مناداة بعضهم بألقاب جرائمهم على سبيل المزاح.

كما أفادت الشبكة بأن ألفيش يوقع "أوتوجرافات" على قمصان النزلاء الذين احتفوا به وسعدوا بوجوده إلى جوارهم في الزنزانة لكن دون الكشف عن أي من أسمائهم.

وأفادت الشبكة أيضًا بأن ألفيش تم نقله إلى سجن آخر غير الذي كان فيه "لأسباب أمنية" وبالتحديد من سجن "بريانز 1" إلى "بريانز 2".