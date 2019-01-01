يوفيتش: أعاني في مدريد ولا أخشى رونالدو

بداية صعبة للشاب الصربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عدد لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، الأسباب وراء البداية الصعبة لمشواره في صفوف النادي الملكي منذ وصوله هذا الصيف.

وتعاد الميرينجي مع ريال مدريد مقابل قرابة 70 مليون يورو، ولكن اللاعب تعرض للإصابة في التحضيرات ولم يسجل رسمياً حتى الآن.

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وقال يوفيتش للإعلام في معسكر بلاده صربيا: "الأمر يتحسن الآن بعد المعاناة بالفترة التحضيرية، كنت مصاباً، ثم تعرضت للطرد كذلك".

وأكمل: "الأمر ليس سهلا للاعب شاب، ولكن أعتقد أنني تعاملت مع الأمر بأفضل شكل ممكن ومستعد للتحديات".

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وعن لقاء بلاده مع البرتغال: "11 لاعباً أمام 11 آخرين، وليس فقط رونالدو على حد علمي من سنواجه، وهكذا سنستعد".

وختم: "هو الأفضل، ولكن الفريق يضم عدة لاعبين جيدين ويمكننا خلق المشاكل، من المهم التركيز والخروج بالنتيجة".

وتعرضت صربيا لهزيمتين ثقيلتين أمام ليتوانيا وأوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا 2020، وعلى إثرها تم إقالة المدرب وتعيين آخر.