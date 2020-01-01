​يوفنتوس يوضح حقيقة عودة رونالدو والأجانب لإيطاليا

نادي يوفنتوس لا ينتظر عودة نجومه في الوقت الحالي من أجل استئناف التدريبات.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، وفي ظل المخاوف من عدم استئناف كرة القدم من جديد خلال الأسابيع المقبلة بسبب فيروس كورونا.

وتشهد الأيام الأخيرة صراعًا بين أندية إيطاليا والحكومة في ظل رغبة الرابطة والاتحاد في إعادة مسابقات كرة القدم من جديد ورفض السلطات لذلك.

وأوضح النادي أنه لن يضغط على نجومه للعودة للتدريبات من جديد قريبًا في إيطاليا، بالأخص هؤلاء الذين قرروا عزل أنفسهم في بلادهم خارج إيطاليا.

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ويمضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العزل الصحي في جزيرة ماديرا في البرتغال ويتدرب على ملعب ناديه السابق ناسيونال بشكل منفرد.

بالرغم من الصراع الدائر في إيطاليا أكد رئيس الوزراء قبل يومين أن الرياضيين سيتمكنوا من التدرب خلف الأبواب المغلقة مع اتباع قواعد التباعد المجتمعي المعروفة.

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كما أكد وزير الرياضة أن التدريبات ستعود بداية من الـ 18 من مايو بشكل أفضل لكن فقط تحت شروط أمنية وصحية بمتطلبات مرتفعة للغاية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن رونالدو قد قطع إجازته بالفعل وتوجه لإيطاليا من أجل استئناف التدريبات الجماعية مع الفريق.