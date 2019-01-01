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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإيطالي

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البيانكونيري يواصل الزحف نحو اللقب الثامن على التوالي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

لا يزال قطار يوفنتوس بلا توقف في الدوري الإيطالي، على الطريق إلى الفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

 

جاء ذلك بفوزه الليلة على بولونيا بهدف نظيف سجله باولو ديبالا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للكالتشيو.

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بذلك صار يوفنتوس أول فريق في تاريخ البطولة الإيطالية يحقق 22 فوزاً عقب 25 جولة فقط.

 

ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب بـ69 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلاقي بارما الليلة أيضاً.

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