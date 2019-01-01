كأس العالم للسيدات
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يكشف عن موعد تقديم ساري للجماهير

آخر تحديث
التعليقات()
Goal
الظهور الأول لساري مع السيدة العجوز سيكون خلال الأسبوع الحالي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد تقديم ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للفريق للجمهور، على ملعب السيدة العجوز.

وأعلن نادي يوفنتوس في وقت سابق تعاقده مع ساري، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يظهر ساري لجمهور يوفنتوس للمرة الأولى يوم الخميس في تمام الـ 11 صباحاً بالتوقيت المحلي لإيطاليا.

ومن المتوقع أن يصل ساري إلى يوفنتوس خلال الساعات القادمة، من أجل التعرف أكثر على الفريق قبل بداية رحلته مع السيدة العجوز.

اختيارات المحررين

وسيتولى منصب المدرب المساعد لساري جيوفاني مارتوسيللو، مساعده في فترة نابولي، وسيشهد الفريق الطبي بالنادي تغيرات كثيرة تحت قيادة ساري كما أشارت الصحافة.

إغلاق