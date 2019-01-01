يوفنتوس يكشف عن موعد تقديم ساري للجماهير

الظهور الأول لساري مع السيدة العجوز سيكون خلال الأسبوع الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشفت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد تقديم ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للفريق للجمهور، على ملعب السيدة العجوز.

وأعلن نادي يوفنتوس في وقت سابق تعاقده مع ساري، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يظهر ساري لجمهور يوفنتوس للمرة الأولى يوم الخميس في تمام الـ 11 صباحاً بالتوقيت المحلي لإيطاليا.

ومن المتوقع أن يصل ساري إلى يوفنتوس خلال الساعات القادمة، من أجل التعرف أكثر على الفريق قبل بداية رحلته مع السيدة العجوز.

🗞️تقارير صحفية: تشيلسي رفض عرضًا لانتقال ويليان إلى برشلونة وأتليتكو مدريد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.



برأيك كم المبلغ الذي يجعل إدارة البلوز توافق على انتقاله ✍️ pic.twitter.com/Miw7G5tT2V — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 17, 2019

وسيتولى منصب المدرب المساعد لساري جيوفاني مارتوسيللو، مساعده في فترة نابولي، وسيشهد الفريق الطبي بالنادي تغيرات كثيرة تحت قيادة ساري كما أشارت الصحافة.