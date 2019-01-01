يوفنتوس يقطع الطريق على الطامعين في اقتناء رونالدو

يوفنتوس يتفاعل سريعًا مع الشائعات المتداولة

بعث المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي، رسالة مُحبطة لكل الطامعين في الانقضاض على الإيقونة كريستيانو رونالدو مع نهاية هذا الموسم أو الموسم المُقبل.

وأصر المسؤول البارز في قلعة "يوفنتوس آرينا"، على أن صاروخ ماديرا لن يغادر مدينة تورينو حتى بعد انتهاء عقده الحالي الممتد حتى منتصف عام 2022.

ووقع الدون في صيف 2018 على عقد ارتباطه بسيدة إيطاليا العجوز لمدة أربع سنوات، قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد مقابل رسوم بلغت حوالي 100 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات، لكن مؤخرًا انتشرت شائعات عن احتمال خروجه قريبًا.

وردًا على هذه الشائعات، قال باراتيتشي لوسائل الإعلام الإيطالية "رونالدو لا يركز سوى على أهدافه الحالة، ولا أتصور أبدًا أنه ينوي المغادرة مع نهاية الموسم أو حتى في وقت لاحق، فهو مرتبط بعقد معنا، والأهم من ذلك نحن سعداء للغاية معه وهو كذلك".

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

وجاءت تصريحات مدير اليوفي بالتزامن مع لحظات تاريخية يعيشها صاروخ ماديرا، بوصوله لهدفه الشخصي رقم 700 في مسيرته الاحترافية كلاعب مع أنديته ومنتخب بلاده، كسادس لاعب في التاريخ يصل لهذا المعدل التهديفي والأول في القرن الجديد، مبتعدًا بـ28 هدفًا عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي.