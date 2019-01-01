يوفنتوس يقترب من خطف هدف مانشستر يونايتد وإنتر

يوفنتوس قريب من التعاقد مع لاعب بارما

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي يوفنتوس اقترب من حسم صفقة ديان كولوسيفسكي، لاعب بارما المعار من أتلانتا.

السويدي كولوسيفسكي كان هدفاً كبيراً لإنتر ومانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، خاصة النيراتزوي الذي كان قريباً من التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

وكشفت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، مساء اليوم أن يوفنتوس اقترب من الاتفاق مع أتلانتا للتعاقد مع اللاعب بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة دون الانتظار إلى فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن ينهي فريق السيدة العجوز الصفقة مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات كما أكدت سكاي سبورت.

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ووفقاً لسكاي، فإن اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، سينضم ليوفنتوس بعقد مدته خمسة سنوات.

وساهم اللاعب السويدي مع فريقه في الوصول إلى المركز السابع برصيد 25 نقطة، بعد مرور 17 جولة.

جدير بالذكر أن كولوسيفسكي، نجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة سبعة آخرين مع بارما خلال 19 مباراة خاضها.