يوفنتوس يقترب من التوقيع مع مستقبل دفاع تركيا



أفادت تقارير صحافية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة، على واحدة من الصفقات المستقبلية، وذلك مقابل رسوم تُقدر بنحو 15 مليون يورو على أقل تقدير.

وبحسب ما هو متداول في العديد من الصحف والمواقع الإيطالية، فإن المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو بارتيتشي، توصل إلى اتفاق نهائي مع نظيره في ساسولو، بموجبه سينتقل المدافع التركي الواعد ميريح ديميرال إلى ممثل مدينة تورينو.

وتؤكد التقارير، أن الصفقة بالكاد حُسمت عمليًا، بعد اتفاق الناديين على إنهاء كافة الإجراءات الروتينية مقابل 15 مليون يورو، ليظفر اليوفي بالصفقة، بعد الأنباء التي تداولتها بعض الصحف الإسبانية أمس الثلاثاء، عن دخول أتليتكو مدريد على الخط.

ويحتاج بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات قلب دفاع جديد، لتعويض المخضرم أندريا بارزالي، الذي قرر إنهاء مسيرته الاحترافية كلاعب مع انتهاء الموسم المنقضي، وهو ما جعل الإدارة تفكر في المدافع التركي الموهوب، لتدعيم مركز قلب الدفاع، جنبا إلى جنب مع الثلاثي جورجيو كيليني، ليوناردو بوتوتشي وروجاني.

كان لوكا يوفيتش قاتلاً مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي هذا الموسم 🔥



هل يمكنه فعل ذلك مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟ ✨👌pic.twitter.com/gbXCYFa37G — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

وانضم ديميرال لساسولو الصيف الماضي قادما من نادي سبورتنج البرتغالي مقابل رسوم لم تتجاوز 3.5 مليون بعملة القارة العجوز، وفي موسمه الأول في جنة كرة القدم، خاض 14 مباراة وسجل هدفين على مستوى الدوري، غير أنه تلقى أول دعوة لتمثيل منتخب تركيا الأول بعد فترة وجيزة من ذهابه إلى إيطاليا، ومتوقع له في بلاده أن يكون قائد الدفاع في المستقبل.