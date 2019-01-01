يوفنتوس يقترب من التعاقد مع "ميسي الجديد"

يوفنتوس يستهدق التعاقد مع نجم فيليز سارسفيلد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس هو أبرز المهتمين بخدمات الموهبة ماتياس سولي نجم فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

ولقب سولي بميسي الجديد نسبة لتألقه في سن صغير واهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه في نفس المرحلة العمرية الذي تعاقد فيها برشلونة مع ميسي.

واهتم الفريق الكتالوني نفسه بالتعاقد مع نجم فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بعد تألقه في الفترة الأخيرة وبزوغ نجمه كأحد أبرز المواهب الشابة في أمريكا الجنوبية.

ولكن الأمور لم تتم وتراجعت الأخبار التي تحدثت عن تعاقد برشلونة مع اللاعب، ليظهر يوفنتوس في الواجهة كأبرز المرشحين للتعاقد معه في الوقت الحالي.

وكشفت عدة صحف إيطالية على رأسها لاجازيتا ديلو سبورت ومصادر مقربة من السيدة العجوز أن اللاعب قد اقترب بالفعل من الاتفاق بشكل رسمي مع يوفنتوس لكي ينتقل إليهم في أقرب فرصة.

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يذكر أن يوفنتوس يهتم في الوقت الحالي بقاعدة الناشئين في النادي بشكل كبير من أجل الاستعداد لتقديم جيل جديد للفريق قادر على المنافسة.