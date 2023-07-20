يوفنتوس يفجر مفاجأة تُقرب روميلو لوكاكو من الهلال!

الطريق أصبح الآن ممهدًا أمام الهلال للتعاقد مع لوكاكو

فجر نادي يوفنتوس الإيطالي مفاجأة، بشأن موقفه من التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، تُقرب نادي الهلال من ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت التقارير تؤكد خلال الساعات الماضية، على أن نادي يوفنتوس في مفاوضات مع تشيلسي، من أجل التعاقد مع لوكاكو، الذي يرغب في الاستمرار بأوروبا، مع وجود اهتمام قوي من جانب الهلال وأندية سعودية أخرى.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أنه من المرجح ألا يكون هناك رغبة من جانب يوفنتوس في التعاقد مع لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن مفاوضات يوفنتوس هدفها بنسبة كبيرة هو التأثير على مفاوضات اللاعب مع إنتر ميلانو، الذي انسحب من الصفقة فور علمه أن لوكاكو مرحب بفكرة اللعب لفريق السيدة العجوز.

وأصبح الطريق الآن ممُهدًا أمام الهلال للتعاقد مع لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأنه هو العرض الوحيد أمام اللاعب صاحب الـ30 عامًا، ليكون قريبًا جدًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي.