يوفنتوس يفتح باب الاختيار أمام مانشستر يونايتد لتعويض بوجبا

نادي يوفنتوس يضع كل نجوم وسط الملعب لديه أمام مانشستر يونايتد للاختيار بينهم مقابل عودة بول بوجبا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إصرار نادي يوفنتوس في مسعاه للحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" ناقلة عن تقارير صحفية إيطالية، حيث أكدت أن النجم الفرنسي أصبح من أولويات ماوريسيو ساري في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس مستعد للقيام بأي شيء حتى يستعيد لاعب وسط ملعبه الذي وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2015.

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وأكدت التقارير أن نادي يوفنتوس مستعد للتخلي عن خدمات أي لاعب في وسط ملعبه مقابل استعادة بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

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ويأتي آرون رامسي نجم آرسنال السابق على رأس قائمة الأسماء المستعد يوفنتوس للتضحية بهم مقابل عودة بوجبا، ومعه الوافد مؤخرًا من باريس سان جيرمان أدريان رابيو وأيضًا نجم روما السابق ميراليم بيانيتش.

ويمر بول بوجبا بموسم سيئ في صفوف مانشستر يونايتد حيث نالت منه الإصابات في أكثر من مناسبة وانخفضت نسبة مساهمته مع الفريق بشكل واضح.

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد أمضى أفضل سنوات مسيرته في صفوف يوفنتوس بعدما كان قد غادر مانشستر يونايتد بسبب عدم اعتماد السير أليكس فيرجسون عليه سابقًا.