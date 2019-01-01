يوفنتوس يفتتح المزاد على هدف ريال مدريد واليونايتد برقم ضخم

هل يتأثر الوحش الاسكندينافي بوجود مثله الأعلى في تورينو؟

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى انضمام نادي يوفنتوس لسباق الطامعين في الحصول على توقيع المهاجم النرويجي العملاق إرلينج براوت هالاند، المطلوب بقوة من قبل ريال مدريد ومانشستر يونايتد في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" في نسختها المطبوعة، فإن إدارة زعيم الأندية الإيطالية على المستوى المحلي، بدأ يتحرك لإقناع اللاعب وإدارة ناديه النمساوي ريد بول سالزبورج بفكرة الذهاب إلى تورينو بدلاً من اللعب للشياطين الحمر أو الريال الملكي.

وراهن المصدر على احتدام المنافسة بين عمالقة القارة العجوز على صاحب الـ19 عامًا في الأسابيع والأشهر القادمة، لا سيما بعد انفجار موهبته التهديفية هذا الموسم، بدك شباك خصوم ناديه 22 مرة من مشاركته في 16 مباراة، منهم ستة أهداف في الدور الأول لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وعلمت الصحيفة من مصادرها، أن إدارة البيانكونيري افتتحت المزاد، بجس نبض المدير الرياضي لسالزبورج كريستوف فروند، بعرض 100 مليون يورو، للحصول على توقيع الوحش الاسكندينافي، وذلك بالرغم من أن النادي النمساوي ينتظر ضعف هذا المبلغ.

ورغم رفض هالاند نفسه عرض اليوفي من قبل، لرغبته الشخصية في تطوير نفسه مع فريق شركة مشروبات الطاقة، إلا أن الإدارة الإيطالية تثق أن وجود الأسطورة كريستيانو رونالدو في تورينو، سيجعل اللاعب يوافق بسهولة هذه المرة، استنادًا لتصريح سابق لصاحب الشأن، اعترف فيه بأن صاروخ ماديرا هو مثله الأعلى في كرة القدم.