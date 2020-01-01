يوفنتوس يغلق الباب أمام رحيل رونالدو

كورونا لن يؤثر على مستقبل المهاجم البرتغالي

يقترب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من البقاء مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية عقده في عام 2022، دون التفكير في الرحيل لأي نادي آخر.

انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، وتوقف النشاط الرياضي بشكل كامل، دفع البعض للتشكيك في مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، لارتفاع راتبه تزامناً مع الأزمة المالية التي تمر بها مختلف الأندية الأوروبية.

صحيفة "توتو سبورت" أكدت أن أزمة كورونا لن تؤثر على بقاء رونالدو في يوفنتوس، حيث لا توجد أي نية لدى النادي الإيطالي للتخلي عنه من أجل توفير النفقات.

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وأشارت إلى وجود علاقة ممتازة جداً بين إدارة يوفنتوس ورونالدو الفترة الأخيرة، حيث حرصوا على التواصل معه بشكل مستمر والاطمئنان على حالته البدنية خلال فترة الحجر المنزلي.

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وهو ما كان له مفعول السعر على صاحب الـ35 سنة، حيث جعله يشعر بالمزيد من السعادة والرحيل مع النادي الإيطالي، لتُغلق جميع الأبواب أمام فكرة رحيله عن النادي.

يذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 25 هدفاً وصنع 4 في 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس خلال هذا الموسم، قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.