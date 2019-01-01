يوفنتوس يطمئن جماهيره على بيانيتش وكوستا يعود للتدريبات

بعض الأنباء السارة لجمهور السيدة العجوز

أرسل نادي يوفنتوس، رسالة طمأنه إلى جماهيره حول إصابة ميراليم بيانيتش، متوسط ميدان بعد إصابته في مباراة ليتشي الأخيرة.

وغادر بيانيتش مباراة ليتشي الأخيرة في الدوري مصاباً، ولكنه خضع لفحوصات طبية اليوم أكدت تعافيه من الإصابة وأنه جاهز للمشاركة في غضون أيام.

ولن يشارك اللاعب البوسني في مباراة جنوى يوم الثلاثاء، ولكنه قد يتواجد بشكل أساسي في ديربي تورينو يوم السبت القادم.

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وفي سياق متصل عاد دوجلاس كوستا إلى تدريبات الفريق، بينما خاض آرون رامسي بعض التدريبات الاستشفائية في مران الفريق اليوم.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سيقود هجوم السيدة العجوز مساء غد برفقة ديبالا، بعدما غاب عن مباراة ليتشي الأخيرة.