يوفنتوس يضع تركيزه على ثنائي برشلونة والمفاوضات تبدأ

تقارير صحفية إسبانية تؤكد وجود رغبة لدى يوفنتوس في الحصول على ثنائي وسط ملعب برشلونة بالصيف القادم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب سيرجيو روبرتو نجم وسط ملعب ودفاع برشلونة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الإيطالي قد أوضح رغبته بالفعل لنظيره الكتالوني وبدأت المفاوضات بينهما.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب نفسه على علم بالمفاوضات الجارية بين الطرفين ولا يبدو عليه أنه يمانع تلك الفكرة في الوقت الحالي.

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وذكرت التقارير أن يوفنتوس مصر في على الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل هذه المرة، بعدما فشل من قبل في ضمه لصفوفه.

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ويبقي النادي في الوقت ذاته على اهتمامه باللاعب البرازيلي أرتور ميلو نجم وسط ملعب النادي الكتالوني الذي عانى مؤخرًا من الابتعاد عن تشكيلة الفريق لظروف مختلفة من بينها الإصابة والقرارات الفنية.

وطرح يوفنتوس سيناريو تبادل اللاعبين خلال الصيف القادم مع برشلونة على أن يحصل النادي الكتالوني على ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب البيانكونيري.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت يوفنتوس بثنائي وسط الملعب الآخر في صفوف برشلونة إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.