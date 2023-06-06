يوفنتوس يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار "نهائي" في السوبر ليج !

علي سمير
UEFA, Andrea Agnelli, Joan Laporta, Florentino Perez GFXGoal / Getty
يوفنتوسبرشلونةريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آدوري أبطال أوروبا

الفكرة تبدو على وشك الانهيار

قرار صادم وغير متوقع من نادي يوفنتوس الإيطالي، بالانسحاب نهائيًا من مقترح دوري السوبر الممتاز، في ضربة قوية للثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

مقترح دوري السوبر أو "السوبر ليج" أثار حالة من الجدل في كرة القدم الأوروبية، وسط معارضة من الاتحاد الأوروبي ومختلف الاتحادات المحلية للفكرة، بسبب الأضرار التي قد تنتج عن مشاركة الكبار في هذه المسابقة.

وبعد انسحاب أندية الدوري الإنجليزي في بداية ظهور مقترح الدوري الأوروبي في أبريل 2021، جاء الدور على يوفنتوس الذي أرسل رسالتين إلى ريال مدريد وبرشلونة لإبلاغهما ببدء الإجراءات القانونية لمغادرة البطولة وفقًا لما أكدته شبكة "Relevo" الإسبانية.

ومن المقرر أن تستغرق الإجراءات الرسمية فترة تصل إلى بضعة أسابيع، لكن وفقًا للعديد من التقارير الصحفية فإن يوفنتوس اتخذ القرار بشكل نهائي ولا توجد أي فرصة للتراجع.

وتمثل هذه الخطوة ضربة هائلة لكل من ريال مدريد وبرشلونة في محاولاتهما لإقناع كبار أوروبا بالاستمرار في العمل على إيجاد الصورة المناسبة للخروج بدوري السوبر، وقد يؤدي قرار يوفنتوس إلى انهيار الفكرة بالكامل.

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