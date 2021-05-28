يوفنتوس يستعين بحصان وولاية أمريكية للإعلان عن تعيين أليجري!

رسالة غامضة من السيدة العجوز

استعان يوفنتوس بحصان وولاية أمريكية للإعلان عن تعيين ماسيمليانو أليجري مدرباً جديداً للفريق بدلاً من أندريا بيرلو الذي تمت إقالته في وقت سابق من صباح الجمعة.

الساعات الماضية شهدت حراكاً كبيراً في أروقة السيدة العجوز برحيل المدير الرياضي فابيو باراتيتشي، ثم إقالة المدرب بيرلو من منصبه.

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ونشر يوفنتوس عبر حساباته صورة لخريطة ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى قصة طريفة قام بحكايتها أليجري في الماضي.

وكشف أليجري في وقت سابق عن حبه لسباقات الخيول، وذهابه لمشاهدتها منذ الطفولة مع جده منذ كان في الخامسة من عمره.

وقتها قيل لأليجري أن سيكون من الأسهل له التدريب في الدوري الإيطالي عن أن يفوز الحصان مينيسوتا بسباق، ليرد المدرب التوسكاني وقت تدريبه ليوفي بأنه الآن يدرب الفريق وفاز الحصان بالسباق أيضاً.

البيانكونيري استمر في الإعلان الغامض عبر منصات التواصل بنشر صورة لمعطف ملقى على الأرض، ما فسره الكثيرون بأنه إشارة لنوبة الغضب من أليجري بأحد لقاءات الفريق وخلعه معطفه.

عودة أليجري للمنصب تأتي بعد تقارير أشارت إلى رفضه كلاً من إنتر وريال مدريد رغم العروض الضخمة من طرف الفريقين من أجل التعاقد معه.

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ويعود أليجري ليوفنتوس عقب موسمين من رحيله عن تدريب الفريق الذي قاده لعديد الألقاب المحلية، وبلغ معه نهائي دوري الأبطال في مناسبتين.