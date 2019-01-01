يوفنتوس يستعيد ساندرو قبل مواجهة ساسولو

ساندرو يعود لتدريبات السيدة العجوز

عاد أليكس ساندور، لاعب يوفنتوس إلى تدريبات الفريق الجماعية، وأصبح جاهزاً لمواجهة ساسولو.

ويستعد فريق السيدة العجوز، لمواجهة ساسولو صباح الأحد في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتعرض ساندرو، إلى إصابة في فترة التوقف الدولي الماضية، مع البرازيل ليعود اليوم للمشاركة بشكل طبيعي في المران.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاماً، شارك هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري الإيطالي، نجح خلالهم في صناعة هدف وحيد.

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وفي سياق متصل يواصل أدريان رابيو، مواصلة برنامجه التأهيلي، إذ شارك اللاعب في جزء قصير من المران.

ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر صاحب المركز الثاني.