يوفنتوس يستعيد الثلاثي المصاب قبل مباراة أودينيزي

يوفنتوس سيدخل مباراة أودينيزي بالقوة الضاربة

مران يوفنتوس اليوم، حمل بعض الأنباء السارة لجمهور السيدة العجوز، قبل مباراة أودينيزي القادمة.

ويستضيف يوفنتوس، أودينيزي عصر الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وشارك الثلاثي المصاب دي ليخت، ودوجلاس كوستا، وبيتانكور بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم بشكل كامل.

وفي سياق متصل يواصل آرون رمزي، برنامجه التأهيلي ويتدرب بشكل منفرد حتى يتعافى من إصابته.

يوفنتوس سيدخل مباراة أودينيزي، بهدف الفوز فقط للتعافي من خسارته الأخيرة في الدوري أمام لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف، ومواصلة مطاردة إنتر على صدارة الدوري.

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جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني من السيري آ برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر المتصدر، وثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.