يوفنتوس يسبق باريس سان جيرمان في صفقة دي ليخت

تعرف على أحدث تطورات مفاوضات يوفنتوس مع دي ليخت

تفوق نادي يوفنتوس الإيطالي على باريس سان جيرمان الفرنسي في سباق التعاقد مع قائد أياكس الهولندي، ماتياس دي ليخت.

دي ليخت تألق في الموسم الماضي مع أياكس وقادهم للفوز بالدوري والكأس بجانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوصل البيانكونيري لاتفاق مع أياكس لأجل الحصول على اللاعب مقابل 70 مليون يورو إلا أنّ صاحب الـ 19 عامًا لم يحسم موقفه بعد ويدرس الأمر مع وكيل أعماله مينو رايولا.

ولم يخرج باريس سان جيرمان من سباق التعاقد مع اللاعب، إذ يحاول إغرائه براتب مرتفع للموافقة على الانضمام إلى بطل الدوري الفرنسي.

ميندي يتمنى تواجد هذين اللاعبين في ريال مدريد الموسم المقبل🤔 pic.twitter.com/jBtIzOxTeX — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

المفاوضات بين يوفنتوس وأياكس لا تزال مستمر وسوف يتواصلان مجددًا في الفترة المقبلة، إلا أنّ المؤشرات كلها إيجابية وتصب في صالح إتمام البيانكونيري لعملية ضم اللاعب.

وبحسب صحيفة "تليجراف" الهولندية، فإن راتب اللاعب في يوفنتوس يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو سنويًا.

وكانت إذاعة كتالونيا قد أكدت أنّ دي ليخت سوف يعلن عن فريقه المستقبلي يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أنّ برشلونة لم ينسحب تمامًا من الصفقة.

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس تعاقد مع ماوريسيو ساري لتدريب الفريق خلف ماسيلميانو أليجري.