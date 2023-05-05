يوفنتوس يرفض نسيان العداوة برسالة تهنئة "خبيثة" لنابولي

تهنئة السيدة العجوز تختلف عن الجميع

رغم أن العلاقة بينهما ليست في أفضل حالاتها، إلا أن نادي يوفنتوس قرر توجيه التهنئة إلى نظيره نابولي على الفوز بالدوري الإيطالي.

نابولي تعادل مع أودينيزي بهدف لكل فريق مساء، أمس، الخميس، وهو ما كان كافيًا من أجل حسم لقب الدوري المحلي على حساب لاتسيو ويوفنتوس قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

العديد من الأندية قامت بتهنئة كتيبة المدرب لوتشيانو سباليتي على حصد اللقب الثالث في تاريخ النادي، ولكن رسالة يوفنتوس على وجه التحديد كانت مثيرة للاهتمام.

وقال الحساب الرسمي للسيدة العجوز على موقع "تويتر":"بالنظر إلى العديد من الإطراءات التي تلقيناها على مر السنين، لا يسعنا إلا أن نقوم بتهنئة نابولي بفوزه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة".

وتأتي هذه التغريدة للسخرية من عدم حصول يوفنتوس على أي تهنئة خلال فترة سيطرته المحلي على لقب الدوري والتي انتهت في عام 2020.

يذكر أن المنافسة حاليًا في الدوري الإيطالي تنحصر على التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل لاتسيو المركز الثاني بـ64 نقطة، يوفنتوس 63 وإنتر 60 وأتالانتا وميلان وروما 58 نقطة.