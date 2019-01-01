يوفنتوس يرسم ملامح استعادة بوجبا قبل ريال مدريد

بعد التغير المفاجئ في موقف مانشستر يونايتد مع بطل العالم

أكدت العديد من الصحف الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس رسمت بالفعل خطة الانقضاض على لاعب الفريق السابق بول بوجبا، قبل أن يُطلق ريال مدريد سراحه من مانشستر يونايتد عاجلاً أو آجلاً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن عملاق الكرة الإيطالية سيحاول استغلال حاجة مانشستر يونايتد للمهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، لفتح مفاوضات إعادة بطل العالم إلى "يوفنتوس آرينا".

وأوضحت الصحيفة أن مهاجم بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد السابق، يحلم بالذهاب إلى "أولد ترافورد"، ليس فقط لأنه من عشاق النادي منذ الطفولة، بل لإنهاء معاناته مع المدرب ماوريسيو ساري، الذي أخرجه من القائمة المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأكد المصدر، أن يوفنتوس سيبدأ مفاوضاته مع مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر المقبل، كبداية لرسم ملامح الخطة النهائية لإعادة صاحب الـ26 عامًا لبيته القديم في مدينة تورينو.

ورغم صعوبة إقناع بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس، بسبب اهتمام ريال مدريد، إلا أن التقرير الإيطالي، أشار إلى أن

"جوهر الصفقة" يكمن في الاتفاق مع إد وودوارد على كافة التفاصيل، على اعتبار أن الإدارة الإنجليزية هي ما ستتحكم في مستقبل اللاعب.

كما فجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد أن موقف مانشستر يونايتد مع بوجبا تغير 180 درجة، بمعنى أن النادي لم يعد متمسكًا بلاعبه الفرنسي كما كان الوضع في الميركاتو الصيفي الأخير، حيث وضع النادي عراقيل تعجيزية لإجبار ريال مدريد على الانسحاب من الصفقة.

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

والمعروف أن جُل الصحف الإسبانية المقربة من ريال مدريد، كانت تصف بوجبا بالصفقة الأهم في مشروع زين الدين زيدان الجديد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز، لم يتمكن من التوقيع معه، لمغالاة اليونايتد في شروطه المادية، بطلب ما يقرب من الـ150 مليون إسترليني بخلاف المتغيرات، وهو ما تسبب في بقاء اللاعب مع ناديه حتى هذه اللحظة.