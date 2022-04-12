يوفنتوس يرد على رونالدو: لا ندين لك بشيء!

أزمة يوفنتوس ورونالدو إلى طريق مسدود!

أكد ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس أن النادي الإيطالي لا يدين بأي أموال لكريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والنجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد والبيانكونيري.

الرئيس التنفيذي للبيانكونيري شرح موقف النادي مع رونالدو للمدعي العام في تورينو بعد أن تم الكشف عن توقيعهما اتفاقاً سرياً لدفع 19.9 مليون يورو له بعد تعليق رواتب الفريق في المراحل الأولى من فترة وباء كورونا، وقال أريفابيني للمدعي العام: "على حد علمي ليس لدينا ديون لصالح رونالدو ".

وكشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أنه تم استدعاء أريفابيني لتوضيح مكالمة هاتفية تم اعتراضها له خلال المحادثات التي شهدت انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، عندما أشار الرئيس التنفيذي ليوفنتوس إلى ديون متراكمة وراتب لصالح النجم البرتغالي أثناء فترة كورونا، وكان تفسير أريفابيني أنه من المحتمل أن تكون الرواتب المتراكمه هي جراء عدم دفع رواتب اللاعبين في فترة توقف نشاط الكرة أثناء انتشار فيروس كورونا، ثم يتم دفعها بعد استئناف النشاط.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أنه تم تأريخ المكالمة الهاتفية التي تم اعتراضها في 27 أغسطس 2021 وذكر أريفابيني أن الأجور المستحقة لرونالدو كان سيتم دفعها بحلول ذلك الوقت، قائلاً: "أعتقد ذلك وبقدر ما أتذكر كان موضوع المناقشة هو الرواتب الشهرية لشهري أغسطس وسبتمبر 2021".

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم أن رونالدو طلب من يوفنتوس دفع مبلغ 19.9 مليون يورو المستحق له، وكلف فريقًا من المحامين بإدارة الموقف والإشراف عليه.