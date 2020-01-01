يوفنتوس يدرس إعادة لاعبه السابق لتعويض كوستا

بعد بيع ملكيته الصيف الماضي!

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس بدأت تُخطط لإعادة لاعب الفريق السابق ريكاردو أورسوليني، بعد ظهوره اللافت مع بولونيا منذ بداية الموسم الجاري.

وعبر صاحب الـ23 عامًا عن نفسه كما ينبغي بعد نقل ملكيته بالكامل من السيدة العجوز إلى بولونيا في فصل الصيف الماضي، بتوقيعه على سبعة أهداف منذ بداية هذا الموسم، الأمر الذي جعله ينضم للمنتخب الإيطالي الأول للمرة الأولى في مسيرته العام المنقضي.

وبحسب ما هو متداول، فإن ابن أكاديمية إسكولي قد يعود إلى "يوفنتوس آرينا" مع انتهاء الموسم الجاري، كونه أثبت أحقيته في العودة من جانب، واستكمالاً لسياسة النادي بالتوقيع مع المواهب الشابة المتميزة، كما حدث مع ديميرال قبل إصابته وأسماء أخرى.

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وتقول التقارير، إن عملاق الكرة الإيطالية يستهدف إعادة أورسوليني لتعويض البرازيلي الثلاثيني دوجلاس كوستا في خطة 4-3-3، التي يسعى من خلالها المدرب ماوريسيو ساري، لكتابة التاريخ في تجربته مع البيانكونيري.

وشوهد أحد كشافة يوفنتوس في موقعة " ريناتو دال آرا" أول أمس السبت، لمراقبة أورسوليني عن كثب، في مباراة بولونيا ضد بريشيا، التي انتهت لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين لهدف، تأكيدًا رغبة اليوفي في إعادة جناحه السابق.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع أورسوليني في صيف 2017 قادمًا من إسكولي مقابل 6 مليون يورو، إلا أن صعوبة حصوله على مكان في تشكيلة المدرب السابق ماسيميليانو أليجري، تسببت في انتقاله إلى أتالانتا على سبيل الإعارة.

وقضى إعارة أخرى مع بولونيا، قبل أن يوقع معه النادي بعقد دائم في فصل الصيف الماضي، والآن لديه 17 هدفًا من مشاركته في 69 مباراة في مختلف المسابقات.