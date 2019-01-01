يوفنتوس يحاول خطف جودين من إنتر

اللاعب قريب من النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس حاول عرقلة صفقة انضمام دييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد، لصفوف إنتر الصيف المقبل.

وكانت عدة مصادر أكدت توصل النيراتزوري لاتفاق لضم جودين مجاناً الصيف المقبل بعد انتهاء تعاقده مع فريقه الحالي.

"سكاي سبورت" ذكرت أن مسؤولي يوفنتوس تحدثوا مع مدافع الأوروجواي وحاولو إقناعه بالانضمام لصفوفهم الصيف المقبل بدلاً من إنتر.

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وأوضحت الشبكة أن جودين أخبر مسؤولي يوفنتوس بالتزامه باتفاق مع النيراتزوري، وأنه غير عازم على التراجع عنه.

وتحدثت التقارير أن جودين اتفق مع إنتر على عقد لموسمين وخيار تمديد لثالث، وراتب يقارب الخمسة ملايين ونصف، بالإضافة لحوافز.

ويلعب جودين مع فريقه أتلتيكو مدريد مساء اليوم، الأربعاء، أمام يوفنتوس بالعاصمة الإسبانية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.