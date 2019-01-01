يوفنتوس يجهز عرضًا رسميًا لزانيولو

يوفنتوس يجهز لضم نجم روما نيكولو زانيولو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن يوفنتوس يجهز لتقديم عرض رسمي لإدارة نادي روما من أجل التعاقد مع النجم الشاب نيكولو زانيولو.

وكان زانيولو قد لعب مع روما دورًا هامًا خلال الموسم الماضي، كما ظهر بشكل مميز في كأس الأمم الأوروبية للشباب المقامة حاليًا.

ويسعى يوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب منذ منتصف الموسم الماضي حسب الصحف الإيطالية، ولكنه بدأ التحرك رسميًا في الأيام الماضية.

(📸: @CAF_Online ) pic.twitter.com/zXDWKSTpm9

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى لتجهيز 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نجم الوسط الإيطالي الشاب.

ويرى المدرب ماوريسيو ساري في زانيولو الإضافة القوية التي يحتاجها يوفنتوس في وسط ملعبه الذي يحتاج إلى تدعيمات من أجل المنافسة أوروبيًا

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يذكر أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع عناصر جديدة من أجل إعداد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ نحو ربع قرن.