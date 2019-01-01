الانتقالات
الانتقالات

يوفنتوس يتحرك لتعويض بونوتشي وكيليني

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Getty Images
الإصابات تضرب دفاع السيدة العجوز
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس عاد للدخول في سوق الانتقالات من جديد لتعويض الإصابات التي تعرض لها قلبا دفاعه جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي.

وأصيب بونوتشي أمام لاتسيو الأحد الماضي وسيغيب لمدة شهر، بينما خرج كيليني أمام أتالانتا مساء الأربعاء وتتحدث التقارير عن ابتعاده لأسبوعين.

وقالت "سكاي" إن المرشح الأبرز حالياً لتدعيم دفاع يوفي هو برونو ألفيش، قائد بارما، ولكن فريقه عازم على تجديد عقده لعام إضافي لإبعاد البيانكونيري.

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وأضاف التقرير أن تم طرح دوماجوي فيدا، مدافع بشكتاش، والذي عُرض على إنتر، روما، وأرسنال بالأيام الماضية.

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وتحدثت "سكاي" أن روما يظل الأقرب لفيدا ويجهز عرضاً للإعارة مقابل ثلاثة ملايين وإجبارية الشراء بعد عدد محدد من اللقاءات.

وكان يوفنتوس قد ضم مارتين كاسيريس من لاتسيو في الأيام الماضية لتعويض رحيل مهدي بن عطية إلى الدحيل القطري.

ويلعب يوفنتوس مطلع الأسبوع المقبل أمام بارما ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

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