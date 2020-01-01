يوفنتوس يبدأ أولى إجراءات التجديد لديبالا

يوفنتوس يسعى لتجديد عقد باولو ديبالا إلى 2024

بدأ نادي يوفنتوس بالفعل التحرك من أجل تجديد عقد نجمه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا ليستمر مع الفريق من خلال لفترة طويلة الأمد.

وكان ديبالا قد قدم أداء خرافيًا مع السيدة العجوز خلال ما مضى من الموسم الحالي وأصبح معشوق الجماهير الأول في الفترة الحالية.

وبعدما كان قريبًا من الرحيل عن صفوف البيانكونيري خلال سوق الانتقالات الصيفية، باتت إدارة يوفنتوس تبحث في الوقت الحالي عن التجديد له في أسرع وقت ممكن.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة اليوفي تريد رفع راتب ديبالا إلى 9 ملايين يورو كراتب صافي بعد خصم الضرائب، وكذلك تمديد عقده حتى 2024، حيث أنه يتقاضى 7 ملايين يورو ويمتد عقده حتى 2022.

ولن تكون الأمور صعبة في حال تم الاتفاق بين الطرفين حيث أن النجم الأرجنتيني كان يريد البقاء كلاعب في صفوف يوفنتوس إلى أطول فترة ممكنة وتحدث من قبل عن رغبته في الاستمرار في إيطاليا ومع السيدة العجوز تحديدًا دونًا عن غيرها.

وحسب المصادر أيضًا فإن مطالب ديبالا هي الحصول على 10 ملايين يورو كراتب صافي، وهو ليس بالبعيد عما تفكر فيه إدارة يوفنتوس في الوقت الحالي مما يعزز من إمكانية حدوث الاتفاق بين الطرفين في أقرب وقت.

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يذكر أن يوفنتوس قد اعتمد على ديبالا بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث أن النجم الأرجنتيني هو هداف الفريق وأكثر لاعب حسمًا للنقاط لليوفي على مستوى الدوري ودوري أبطال أوروبا. .