يوفنتوس يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع رامسي

لاعب آرسنال هدف للعديد من الأندية، لكن يوفنتوس أقرب لضمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد يوفنتوس اهتمامه بالتعاقد مع آرون رامسي لاعب وسط آرسنال الذي أصبح قادرًا على التوقيع لأي نادٍ حاليًا، نظرًا لنهاية عقده في يونيو القادم.

وتتحدث الصحف منذ عدة أسابيع عن رغبة بطل إيطاليا في ضم الدولي الويلز لكتيبة نجومه، بل البعض أكد وجود اتفاق بالفعل بين الطرفين، ويبدو أن الفريق انتظر بداية الـ6 أشهر الأخيرة في عقد رامسي ليعلن رغبته في ضمه.

إذ قال مديره الرياضي فابيو باراتيتشي "رامسي لاعب رائع، نحن معجبون به حقًا، هو يلعب بمستًو ممتاز منذ سنوات ويلعب لفريق عظيم. عقده سينتهي قريبًا ونحن دومًا منتبهون لمثل تلك الفرص التي يُقدمها السوق، ولذا نحن منتبهون لوضع رامسي".

"هذا كل ما يُمكن قوله الآن، فهو لاعب آرسنال ونحن لسنا الفريق الوحيد الذي يريده".

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أضاف حول الأخبار التي تحدثت عن حلم يوفنتوس بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان "إنها احتمالية خيالية جدًا. الخيال يُساعد، لكنه لا يُساعد كثيرًا في يناير، وحتى في يونيو سيكون صعبًا جدًا التوقيع معه".

باراتيتشي أشاد بالمدرب ماسيميليانو أليجري مؤكدًا رغبة النادي في بقائه طويلًا، مضيفًا "هو أفضل مدرب متاح لنا وأعتقد اليوفنتوس فريق مناسب له".

أتم بالحديث عن الموسم الجاري "نأمل أن يكون موسمًا جيدًا كما كان الأمر خلال الـ6-7 مواسم الأخيرة. أولويتنا هي دوري الأبطال، هو هدفنا ونشعر أننا جاهزون للفوز به، أكثر بالتأكيد من السنوات السابقة".

"بوجود رونالدو، أصبحنا ندرك مدى قوتنا وجودتنا، وإن كان هذا لا يمنع قولنا أننا كنا نمتلك فريقًا قويًا قبل قدومه، فريق أدى جيدًا في دوري الأبطال".