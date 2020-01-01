يوفنتوس يأخذ خطوته الأولى في صفقة توريس وبرشلونة يراقب

يوفنتوس يحاول ضمه بشتى السبل..

كشفت تقارير من صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس قد بدأ في التحرك من أجل الحصول على توقيع فيران توريس، لاعب فالنسيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد توريس واحدًا من أبرز المواهب الموجودة في الكرة الإسبانية في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2021 داخل ملعب الميستايا.

مصادر جول أوضحت أن فالنسيا يحاول تجديد عقد توريس، غير أن اللاعب يود المغادرة وبداية تجربة جديدة خارج الأراضي الإسبانية وسط ترقب من كبار أوروبا.

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وبحسب تقارير توتو سبورت، فإن يوفنتوس أجرى أول اتصال مع وكيل توريس من أجل التفاوض حول الانضمام إلى أليانز ستاديوم، وتعمد إدارة البيانكونيري على استخدام ورقة يورو 2021 لإقناعه بالانضمام إليهم.

فالنسيا على الأرجح سيضطر إلى بيع صاحب الـ20 عامًا في الصيف حتى يجني ربحًا من خلفه، بينما يؤمن مسؤولو اليوفي أن فرص توريس ستزيد في الالتحاق بقائمة إسبانيا في اليورو حال انضم إلى كتيبة ماوريسيو ساري.

كريستيانو رونالدو هو أحد الوسائل التي قد تجلب توريس إلى تورينو، حيث تؤكد توتو سبورت على أن الشاب الإسباني يطمح في مزاملة الدون البرتغالي خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.

لكن يوفنتوس ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات توريس، فاللاعب أيضًا محط أنظار برشلونة وفقًا لكل التقارير الواردة من إسبانيا، لتبدأ منافسة شرسة متوقعة على توقيع اللاعب في الميركاتو المقبل.

يذكر أن توريس قد خاض 88 مباراة بقميص فالنسيا سجل خلالها 9 أهداف، 6 منهم كانوا هذا الموسم مع صناعته لسبعة آخرين بمختلف البطولات.