يوفنتوس ونابولي.. هل ينتقم سارّي أم يحدث العكس؟

نابولي يهزم يوفنتوس فيصرح سارّي مستفزًا جمهور فريقه.. فإلى أين يذهب نهائي إيطاليا؟

ينتظر عشاق كرة القدم الليلة مواجهة قوية بين يوفنتوس ونابولي، تلك التي ستحسم لقبًا على مستوى كأس إيطاليا، ولكنها تمتلك العديد من الصراعات الداخلية فضلًا عن ذلك.

على مستوى التاريخ وما يذكره فهي أول بطولة قد يحسمها يوفنتوس هذا الموسم، وهي أيضًا مواجهة بين ماوريتسيو سارّي وفريقه السابق، وفرصة جاتوزو للحصول على اللقب الأول مع نابولي، والعديد من الأشياء الأخر

يوفنتوس أفضل حالًا من نابولي الذي عبر من إنتر بطريقة غريبة ليتجاوز الدوري نصف النهائي، وينتظر موعدًا تميل فيه الكفة لصالح حامل اللقب يوفنتوس، ولكنه يؤمن أن النهائيات تترك كل الاحتمالات مفتوحة.

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فيما يخص مواجهة صديق الأمس منافس اليوم بالنسبة لسارّي ونابولي، فهي ليست المواجهة الأولى للمدرب الإيطالي ضد فريقه الذي عرف معه بداية الطريق نحو الشهرة.

سارّي واجه يوفنتوس في الدوري الإيطالي فبراير الماضي، وانتهت المباراة بخسارة وجهت إليه أسهم الانتقادات بسبب حالة نابولي المهتزة في ذلك الوقت.

بعد هذه المباراة التي خسر فيها خلال أول زيارة للسان باولو، صرح تصريحًا قلب الأوساط في يوفنتوس عليه، حيث قال إنه حزين للخسارة ولكنه سعيد من أجل نابولي، إذ أن الأولاد قدموا عرضًا رائعًا!

هذه التصريحات جعلت الرجل مدينًا برد الاعتبار، ربما كان عفويًا أكثر من اللازم كما هو في أغلب المواقف، ولكن المدافع وجهت صوبه بصورة أكبر.

لن يجد الرجل فرصة سوى في مواجهة اليوم، بالأحرى لن تكون الفرص القادمة أنسب من تلك، أن يحقق الفوز ويصالح جماهير اليوفي ويهديهم لقبه الأول معهم.

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أما على الجانب الآخر، فأيضًا مسألة اللقب الأول لن تكون مناسبة أكثر من اليوم، موسم كان للنسيان فانتهى بلقب من فم يوفنتوس.. هل هناك أفضل من تلك؟